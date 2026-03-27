28日・29日の予想気温（岡山・香川） 28日（土）と29日（日）も引き続き各地で晴れ、絶好のおでかけ日和となりそうです。お花見やピクニックなどを楽しむのにもぴったりな陽気です。 30日（月）・31日（火）は雨が降りそうですので、厚手の洗濯物などは土日のうちに済ませておくのがおすすめです。 気温を見てみると、土日とも最高気温は27日（金）よりもやや高く、20℃を超えるところがほとんどとなりそうです。4月