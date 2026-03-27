笠岡市民病院 岡山県笠岡市の笠岡市民病院の複数の看護師がパワハラ被害を訴えた問題です。市の設置した委員会は調査の結果、看護師の上司1人による7件のパワハラを認めました。 笠岡市議会の全員協議会で市の担当者が報告したものです。 市によりますと2024年5月、笠岡市民病院が全職員約160人へアンケートを行ったところ、複数の看護師から「パワハラを受けた」などという回答がありました。 これを受け市