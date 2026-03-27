中東情勢の緊迫化に伴う石油の供給不足に備えるため、石油の国家備蓄の放出が北九州市の若松区沖でも始まりました。すでに市民生活への影響も出てきている中、その効果に期待が寄せられています。 暖かな日ざしのもと、福岡市中央区の舞鶴公園では恒例の「福岡城さくらまつり」に多くの人が訪れていました。グルメエリアには、およそ90の店が出店しています。とんこつラーメンを販売するこちらの店で、悩みとなっているの