東日本大震災の被災直後に福島県浪江町から長井市に避難し、酒造りを続ける男性がいます。5年前、男性は地元福島で再び酒造りをするという夢を叶えました。一方で、長井市での酒造りは今後も続けると話します。山形と福島をつないだ絆の歴史とこれからを見つめます。福島県浪江町。3月20日、町内の道の駅は開業5周年を迎え、にぎわいを見せていました。浪江町と長井市で酒造りを行う鈴木酒造店の代表取締役・鈴木大介さん（52）で