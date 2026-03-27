3月も残りわずかとなり、新年度が近づいてきました。物事が変わる時期となりますが、4月から値上げするものやルールが変わるものがあります。この「上がるもの」「変わるもの」についてお伝えします。帝国データバンクによりますと、4月に値上げされるのは2516品目と今年に入って初めて4ケタ1000件を超えます。では、いったいどんなものが値上がりするのか、ここからは品目毎に値上げ幅を見ていきたいと思います。まず