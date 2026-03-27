3月スペインCPI、インフレ加速も予想下回るユーロ相場振幅＝ロンドン為替 3月スペインCPIは前月比+1.0%（前回2月+0.4%、予想+1.0%）、前年比は+3.3%（前回2月+2.3%、予想+3.6%）と予想通りもしくは予想を下回る結果だった。前月からは上昇したが、想定内の結果となった。発表前にユーロ相場は対ポンド中心に買われたが、発表後は値を戻している。 EUR/GBP 0.8651EUR/USD 1.1518EUR/JPY 184.19