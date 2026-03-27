通貨オプションボラティリティードル関連の短期ボラティリティーに需要 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.979.407.779.73 1MO9.377.747.868.24 3MO9.787.388.548.27 6MO9.717.208.708.18 9MO9.727.258.818.25 1YR9.647.288.878.26 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.7513.859.79