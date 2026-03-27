酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船で26日、エンジンが故障するトラブルが発生しました。修理完了のめどは立っておらず、市は代替で運航する船の確保を急いでいます。酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」は26日午後2時前、飛島から酒田港に向けて航行中に2基あるエンジンのうち、船体の左側にある1基が停止しました。もう1基のエンジンのみでも航行が可能だったことから、定期船は速度を落として航行を再開し