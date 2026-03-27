諏訪市で閉校した小学校のグラウンドに32本のタイヤが不法投棄され、27日、市が撤去しました。市は、ごみは自分の責任で処分するよう呼び掛けています。諏訪市の旧城北小学校のグラウンドの隅に置かれたタイヤ。その数32本です。タイヤは3月24日に市民が発見し、市は不法投棄として27日、回収をしました。回収したタイヤは、市が処分することになり、およそ8万円の費用がかかるということです。諏訪市環境課 池戸寛人主事「これほ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 車2台にはねられ、男児死亡
- 2. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 3. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 4. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 5. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 6. 葬送のフリーレン 第3期放送決定
- 7. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 8. ポケセン刺殺 一方的に執着心か
- 9. 2年3カ月ぶり漫才 小沢一敬が涙
- 10. Z世代の「なりたい顔」異常事態
- 1. 車2台にはねられ、男児死亡
- 2. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 3. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 4. ポケセン刺殺 一方的に執着心か
- 5. 病院でパンを詰まらせ心肺停止
- 6. ハンター逆転勝訴 処分取り消し
- 7. 【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡 男も自ら首を刺し死亡 東京・豊島区のサンシャインシティ
- 8. 今年もGW前に30度超の真夏日か
- 9. イラン学校で160人死亡 米誤爆か
- 10. 風呂場に遺体 頭部は別の場所
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 木原官房長官「私の会見が真実」
- 3. 女児に固執…31歳男の「衝動」
- 4. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 5. 世耕氏の祝辞スピーチに批判殺到
- 6. 愛しててやばい 関係迫られ退職
- 7. 参政党の支持者 増えている理由
- 8. 逮捕の変態教員 以前から奇行
- 9. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
- 10. 斎藤知事が応戦 記者呆れる
- 1. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 2. 「日本政府は謝罪してない」批判
- 3. 北朝鮮・平壌に犬肉料理専門店
- 4. 宇宙飛行士が「触手物体」を公開
- 5. 米・ワシントン 名物の桜が満開
- 6. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 7. チェンソーマン 結末に注目も
- 8. ダルタニャン 教会で遺骨発見か
- 9. 未解決事件の容疑者を特定 米国
- 10. 日本の遺憾表明は「不十分」中国
- 1. ハイチュウの歯磨き粉 販売拡大
- 2. 「散財さん」の貯金目標と口座
- 3. 初の国産クラウド「さくら」選定
- 4. 人手不足なのに…無職が激増中?
- 5. 即青切符 自転車のNG行為6つ
- 6. KDDI ネット向け広告事業撤退へ
- 7. 平均年収が高い小売業ランキング
- 8. チアするサラリーマン「Cheer Re-Man′s（チアリーマンズ）」過去最大規模の単独公演を東京と大阪で開催決定！チケット先行販売、明日3/28(土)10:00スタート！
- 9. ローム社長「生産規模強化」強調
- 10. 米の関税調査に対抗措置か 中国
- 11. 高齢者がお金を遣えないわけ／日野 照子
- 12. 銀行に人材紹介業解禁も、企業側は「役立たずの押し付け」を懸念
- 13. リベンジポルノの削除方法｜削除依頼から実際に削除されるまでの流れ／インターネット問題に関する法律メディア IT弁護士ナビ編集部
- 14. 大人気iDeCoの運用商品はこう選べ！上手な運用3つのポイント
- 15. 入社後、いきなり会社を辞める 新人の特徴と対策とは
- 16. 「中身」で考える最強のクレカ
- 17. 所得税計算 多くの人が勘違い?
- 18. AI時代 仕事奪われる人の特徴
- 19. 日本の雇用制度の限界が低賃金とモチベーション低下を招いた
- 20. なぜメンズ服は高い傾向？ ユニクロ＆GUに一極集中してしまう業界構造 - 南充浩
- 1. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 2. 「ガリレオ直筆のメモ」を発見
- 3. フォトナ制作会社 大量解雇へ
- 4. 高性能なスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra 2」を試す！高性能なナビ機能やオフライン地図などで最強アウトドア仕様【レビュー】
- 5. ジャレコ社長がブログで暴露！『黄金の絆』開発会社に「あのクソ開発会社め！」
- 6. 今のところ日本での入手手段はないけど……KADOKAWAの訪日外国人向けプリペイドSIM「J Walker SIM」を試してみた【レビュー】
- 7. ナイキ「 バック・トゥ・ザ・フューチャーのスニーカー」を一般発売へ
- 8. 見ているだけで楽しい＆使うと便利な文具がいっぱいなISOTレポート！
- 9. 歴代Surfaceシリーズも展示されたイベント「Surface デジタル夏祭り」で音楽・写真・イラストの極意を学ぶ【レポート】
- 10. 【ソニープロフェッショナルムービーアワード】 審査員インタビュー〜江夏由洋氏「迷っていたら絶対に応募したほうがいい」
- 11. 小っちゃいのに高性能！UHD 4K 60fps/DLNA/AirPlay/Miracast対応Smart TV BOX『Beelink Mini MXIII II』開封の儀！
- 12. Wikipediaで「ヒト」を象徴する画像が、タイの男女に決まるまで──5年の激論を経て選ばれた「1枚」の物語
- 13. スーパーカーの名門「ブガッティ」は、倒産を経てこうして華麗に復活した
- 14. 屋敷に“何か”が潜んでいる。 スリラー映画『マローボーン家の掟』戦慄の予告編［ホラー通信］
- 15. Xperiaの画面を「ピン留め」する方法：Xperia Tips
- 16. クラウドファンディングから生まれた国内メーカーのシンプルケータイ「un.mode phone01」を入手！まずは開封して外観や基本機能をチェック【レビュー】
- 17. アイアンマンに? 飛行スーツ誕生
- 18. Netflixで蘇った伝説の人形劇「ダーククリスタル：エイジ・オブ・レジスタンス」、その撮影の舞台裏
- 19. 宇宙ステーションで作業するロボットの開発 コストは100分の1に GITAIが国際技術コンテスト「ANA AVATAR XPRIZE」準決勝へ
- 20. 福島中央テレビがAlexaスキルとPodcastで「聴くニュース」の配信開始 音声コンテンツ配信でロボットスタートと連携
- 1. いても仕方ない スカウト撤退か
- 2. 球界タブー「やってる選手多い」
- 3. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 4. 大谷がド軍全員に63万円時計贈る
- 5. 死球後 大谷の「行動」に米笑撃
- 6. 大谷の腕時計プレゼント 新事実
- 7. NetflixがMLB開幕戦中継 激怒
- 8. 森保Jは死の組確定 欧州POに反響
- 9. 巨人ドラ1竹丸和幸 球団初快挙
- 10. 英戦スタメン 佐野海舟が予想
- 11. ロボット審判 由伸は「好き」
- 12. 巨人が新人開幕投手勝利 采配も
- 13. 世界で信頼を集めるチーム力。パラトライアスロンのサポート役とは？
- 14. ユニクロ ド軍とパートナー契約
- 15. 炎鵬の再十両昇進が決定！幕内→序ノ口→関取復帰は史上初 脊髄損傷から3年…前例ない奇跡の大復活劇
- 16. フィギュア・佐藤駿 SP4位発進
- 17. 「本当に異常」大谷の素顔を証言
- 18. 中日のベンチに謎つり革→神回答
- 19. 今季限りでラツィオ退団の38歳FWペドロ、今夏の現役引退も考慮か…
- 20. 【プロ野球】篠塚和典セ・リーグ順位予想１位は「当然」の阪神 それ以外は「どこが２位になってもおかしくない」
- 1. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 2. 葬送のフリーレン 第3期放送決定
- 3. 2年3カ月ぶり漫才 小沢一敬が涙
- 4. Z世代の「なりたい顔」異常事態
- 5. ジュニア 球界の大物を怒らせた?
- 6. 石丸伸二氏「愛してる」と告白
- 7. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
- 8. 本高克樹がSTARTO初の博士号取得
- 9. ひろゆき氏 少子化の加速に驚き
- 10. 「小学生!?」ギャルの報告に疑惑
- 1. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 2. 卒業式に着物ママはアリ? 物議
- 3. セリアの優秀なキーホルダー
- 4. GISELe看板スタイリストが「使える！」と言い切る冬アイテム43選
- 5. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 6. 見知らぬ外国人女性 夫の子妊娠
- 7. 育乳専門店ならではの盛りブラ！ワキ肉・ハミ肉も寄せて小柄な人も美バストに♡
- 8. スープ溢れるローソン新作メンチ
- 9. 【漢字クイズ】「粉河」はなんて読む？意外と間違える！
- 10. ミスドから心躍る春夏メニュー
- 11. 「うちで育てよう」母を亡くした4歳孫は祖父母の元へ。今度こそ幸せになれる…!?／さよなら毒家族（4）
- 12. ユニクロ×MoMAの秋冬新作 - ウォーホル、キース・ヘリングらとコラボ
- 13. 絶対に通いたくないTDRの歯医者
- 14. 美人感醸しだすハーフ顔の作り方
- 15. キル フェ ボンの「2017 ストロベリーWeek！」様々な苺タルトが楽しめる1週間
- 16. メイクが復活するお直しコスメ
- 17. ボブでもできる華やかアレンジ
- 18. 上手に斜めバングを作るコツ
- 19. ミディアムヘアにアシメを取り入れてキュートに♪
- 20. セリーヌ 2019年春夏ウィメンズコレクション - エディ・スリマン学生時代の記憶をいまに繋ぐ