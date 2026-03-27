諏訪市で閉校した小学校のグラウンドに32本のタイヤが不法投棄され、27日、市が撤去しました。市は、ごみは自分の責任で処分するよう呼び掛けています。諏訪市の旧城北小学校のグラウンドの隅に置かれたタイヤ。その数32本です。タイヤは3月24日に市民が発見し、市は不法投棄として27日、回収をしました。回収したタイヤは、市が処分することになり、およそ8万円の費用がかかるということです。諏訪市環境課 池戸寛人主事「これほ