山形県は27日、県が所有するカーナビやテレビなど合わせて450台がNHKと受信契約をしておらず、受信料が未払いの状況だったと明らかにしました。NHKの受信料は一般世帯と事業所で受信契約を結ぶ対象が異なり、事業所では設置場所ごとに受信契約が必要です。これまで、群馬県や埼玉県などの地方自治体でテレビの受信機能があるカーナビを搭載した公用車の受信料未払いが発覚しています。こうした状況を受けて県は、去年