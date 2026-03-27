テレビ東京番組のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。リハビリする近況を伝えた。【写真】「手術後に初めて…」リハビリの様子を公開した前園真聖前園は「手術後に初めて右脚をつけました」と報告。「まだ松葉杖でのサポートで、右脚荷重は1/3ではありますが、リハビリで一歩一歩進んでいるこ