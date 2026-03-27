記者会見するNPO法人「ひとり親家庭サポート団体全国協議会」の赤石千衣子理事長＝27日午後、厚労省生活保護制度を巡り、NPO法人「ひとり親家庭サポート団体全国協議会」は27日、東京都内で記者会見し、車は通院や子どもの送迎に欠かせないとして、生活保護の受給で原則処分を求められる車の保有を認めるよう訴えた。赤石千衣子理事長は「ひとり親にとって車は生活必需品だ。保有制限によって、ひとり親の自立を阻害しているの