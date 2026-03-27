男子ゴルフツアーの「前澤杯MAEZAWACUP2026」（4月23〜26日、千葉・MZGOLFCLUB）の予選ラウンドと決勝ラウンドの4日間が無料開放されることになった。同大会は昨年、プロアマ戦の参加チケットを一般販売し、その収益を大会の賞金や運営費に充てるユニークなスタイルで開催され注目を集めた。最終的に3・3億円を売り上げ、優勝賞金4000万円を確保。プロ14年目の小西たかのりが、元賞金王の今平周吾との競り合いを制し