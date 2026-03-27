堂本光一と加藤シゲアキが、“世界の気になるSHOW”を徹底調査。今見ておくべき、知っておくべきエンタメの真髄を深掘りしていく『光一＆シゲのSHOWマン!!』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！通常は毎週月曜に放送されている同番組が、今回は金曜の夜に舞台を移し、特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!!豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』として放送。本日3月27日（金）に開業したばかりの有明発・複合型エンタ