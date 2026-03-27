愛媛オレンジバイキングスは3月27日、マット・ハームスの負傷を発表。アキレス腱断裂で全治6カ月程度と診断され、同日に手術を終えたという。 現在28歳でオランダ出身のハームスは、221センチ112キロの体格を誇るビッグマン。ドイツ、スペインのチームでプレーし、鹿児島レブナイズでBリーグのキャリアを始めた。加入1シーズン目にブロック王を獲得すると、「りそなグループ B.L