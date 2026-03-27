日本女子代表(なでしこジャパン)が4月に行うアメリカ遠征の国際親善試合3試合を、ABEMA(アベマ)で国内独占生中継することが発表になった。アメリカ遠征でなでしこジャパンは4月12日、15日、18日にアメリカ女子代表との3連戦を行う。