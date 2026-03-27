イタリア映画『Primavera（原題）』が、『ヴィヴァルディと私』の邦題で5月22日よりシネスイッチ銀座、ユーロスペース、アップリンク吉祥寺ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：お針子たちの人生を描くイタリア映画『ダイヤモンド 私たちの衣装工房』6月19日公開へ 本作は、18世紀初頭のヴェネチアに実在したピエタ院を舞台に、ヴァイオリン教師として赴任したアントニオ・ヴィヴァルディと、孤児の