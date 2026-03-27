４月７日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のヒトトヒトホールディングスの公開価格が、仮条件（４１０～４３０円）の上限である４３０円に決定した。 同社はイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートの３つが主な事業。イベントマネジメント事業ではスポーツを中心に不特定多数の観客や参加者が集まるイベントの安全を確保するほか、ビルマネジメント事業では商業施設や
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