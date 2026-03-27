ハワイで人気の雑貨や食品を集めたイベントが、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】チョコレートにナッツにハワイの土産・衣類・雑貨・食品など約1,500種類が大集合フラダンスのステージも【岡山】 （フラダンス） 華やかな衣装で美しく舞うフラダンスのステージ。ハワイの雰囲気と、一足早い夏を感じてもらおうと岡山高島屋で開かれている「フレッシュ！ファン！ハワイ」です。 今年で3