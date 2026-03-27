エディオンは、2013年9月のオープンから約12年間営業していた「エディオンゆめタウン丸亀北店」を丸亀市田村町の国道11号線と県道206号線に面した角地に移転し、「エディオン丸亀店」として4月17日にオープンする。●同じ市内で移転移転増床となるエディオン丸亀店は、従来の品揃えに加え、新たに玩具やトレーディングカードをの取り扱いを開始する。売場面積は3302平方メートル（約1000坪）で、取扱商品は映像家電、情報家電