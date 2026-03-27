【おしえてビックさん・40】忙しい朝、玄関の鏡に映った自分の姿を見て、衣類のしわが目立って印象が悪く感じたことはありませんか？こんなときに便利なのが、ハンガーにかけたままでも簡単にケアできる衣類スチーマーです。そこで、ビックカメラ池袋本店の家電コーナー販売員の高（はしごだか）田滉（たかだ・あきら）さんに、簡単にケアできる衣類スチーマーをおしえてもらいました。●立ち上がりのスピードとスチーム量をチェッ