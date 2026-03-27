【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本光一（DOMOTO）と加藤シゲアキ（NEWS）が“世界の気になるSHOW”を徹底調査する特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!! 豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』が、3月27日23時15分から放送される。 ■大橋和也＆寺西拓人W主演『AmberS-アンバース-』秘蔵VTRも初公開 堂本光一と加藤シゲアキが、“今見ておくべき、知っておくべきエンタメ”の真髄を深掘りしてい