第56回（29日／GI、中京芝1200m）には、連覇がかかるサトノレーヴ、ラストランとなるナムラクレア、昨年のスプリンターズSを制したウインカーネリアンなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「パンジャタワー」を取り上げる。 ■パンジャタワー NHKマイルC勝ちの実績は確かに光るが、世代の主力として見るにはやや材料不足という