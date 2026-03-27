27日に地元でシーズン開幕を迎えるカープを応援しようと、JR広島駅も赤一色に染まっています。JR広島駅・中央改札口にはいたるところでカープのラッピングがあしらわれました。今シーズン、マツダスタジアムの試合開催日は、駅員がユニホームを着用し、駅を真っ赤に染め上げます。さらに改札内に登場したのは「カープ応援メッセージボード」です。さっそく多くのファンが今シ