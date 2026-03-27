2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主人公、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）の実父母役として、田辺誠一、橋本マナミの出演が決定！田辺は、ミンソク／青木照の実父・青木優を演じる。照たち家族への深い愛情をにじませる父親役に挑む。橋本は、ミンソク／青木照の実母・青木未希を演じる。未希は、優ともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残