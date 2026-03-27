兵庫県・斎藤知事のパワハラなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に流出した問題。斎藤知事や元副知事らが地方公務員法違反の疑いで刑事告発されていましたが、神戸地検は「不起訴処分」としました。 兵庫県・斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元西播磨県民局長（2024年に死亡）の私的な情報が、外部に漏洩された疑惑をめぐり、県の第三者委員会は去年5月に調査報告書を公表。 元総務部長の井ノ本知