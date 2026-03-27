27日午後3時すぎ、東京・北区のマンションの解体工事現場で足場や外壁が崩れる事故があり、道路が一部通行できない状態となっています。警視庁によりますと、27日午後3時すぎ、北区田端新町にある4階建てマンションの解体工事現場で、「解体現場が崩れた。歩道がガレキで埋まっている」と110番通報がありました。工事現場の足場や外壁の一部が崩落する事故がありましたが、これまでにケガ人はいないということです。この事故の影響