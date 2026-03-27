スニーカーセレクトショップのatmos tokyoは27日、インスタグラムを更新。NIKE（ナイキ）『AIR MAX 95（エアマックス95） BIG BUBBLE PREMIUM』を、4月4日に発売することを発表した。【写真】かっこいい！今回発売されるナイキ『エアマックス95』“赤グラデ”の全貌同社は、同モデルの前、横、後ろからの3枚の写真を投稿。コメントに「4/4(SAT) RELEASE」「NIKE AIR MAX 95 BIG BUBBLE PREMIUMNO.ib7862-100\25,520-(tax i