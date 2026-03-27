人形を使った手遊び歌を歌う親子ら＝昨年5月、東京都内経済界や自治体関係者、学識者で人口問題を議論する民間組織「未来を選択する会議」が27日、東京都内で記者会見を開き、人口減少問題に対する意識調査の結果を発表した。回答者の8割が、子育てにかかる経済的負担は出生減の要因だと思うと答えた。同会議がこの日公表した「人口問題白書」に盛り込んだ。調査は1〜2月、18歳以上の男女2万2015人にオンラインで実施した。