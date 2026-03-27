斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発者の私的情報漏えい問題で、神戸地検は元総務部長による漏えいを認定した。告発者のプライバシーが含まれ「職務上知り得た秘密に当たる」とし、斎藤氏と異なり起訴猶予とした。捜査関係者が明らかにした。