兵庫県の元県民局長の私的な情報が漏えいした問題で、斎藤知事ら3人を不起訴処分です。 兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に漏えいした問題では去年、県の第三者委員会が井ノ本知明元総務部長による漏えいを認定したうえで「知事や元副知事の指示のもと行われた可能性が高い」などと指摘しました。 これを受け斎藤知事と片山安孝元副知事、井ノ本元総務部長の3人