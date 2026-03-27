フジテレビの清水賢治社長は27日、同局で3月度社長会見を開催。元タレントの中居正広氏による元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルをめぐる一連の問題を受け、第三者委員会の調査報告書が示されてからまもなく一年となることを念頭に、これまでの取り組みを振り返った。【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長清水社長はこの一年間で最優先したことを「人権ファーストの会社に生まれ変わるということ」と語り、ガ