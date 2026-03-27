第1日、7アンダーで首位の入谷響＝UMKCCアクサ・レディース第1日（27日・宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）ツアー通算2勝目を目指す20歳の入谷響が7バーディー、ボギーなしの65をマークし、単独首位に立った。1打差の2位が高橋彩華。山内日菜子、金田久美子、申ジエ（韓国）が67で3位につけた。2週連続優勝を狙う笠りつ子は71で41位、昨年大会覇者の工藤遥加は72で51位と出遅れた。（賞金総額1億円、優勝1800万円、出場108選