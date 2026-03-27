お笑いコンビ・中川家の剛が２７日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」で、「子どもの授業料が終わりました！」と歓喜した。剛は双子の父でもある。剛は「子どもの授業料が終わりました！」と叫ぶと、礼二は「あら！」と反応。剛は「ああ、終わった、長かった」としみじみ言うと、礼二は「一丁あがりやね。羨ましい」と労った。剛「高い！本当に終わった」と何度も繰り返し礼二も拍手。「これでお金が少し余る」とい