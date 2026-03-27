デジタル空間で“無数の自分”が勝手に使われ、性的に利用されていた--。ドイツの著名な俳優・司会者のコリーン・フェルナンデス氏（44）が告発したのは、10年以上連れ添った夫による「デジタル性暴力」だった。デジタル空間での性暴力は、法の不備を浮き彫りにし、ドイツ社会は怒りの声を上げた。「バーチャルレイプ」ベルリンのブランデンブルク門前に集まった群衆は、怒っていた。日曜の午後、広場を埋めた数千人の女性たち。主