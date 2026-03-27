テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２６日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は、先週に引き続いて開幕を目前に控えたプロ野球の「俺が語りたい以前以後」。野球ファンの芸人たちが集結し、球史に残るターニングポイントを語り合った。高校時代に捕手だったバッテリィズ・寺家は「キャッチャーなのにスマート！は古田敦也さん以前以後」とプレゼン。ヤクルトスワローズで捕手、監督として活躍