イギリス発の人気キャラクター「ひつじのショーン」の誕生30周年を記念する展覧会が、28日から名古屋で始まります。粘土を使ったストップモーションアニメの映画のキャラクターとして生まれたショーン。初登場した1995年公開の映画のシーンを再現した作品もあります。名古屋パルコの会場には、撮影で実際に使われた人形やセットなどおよそ190点が並び、世界初公開の展示などがファン