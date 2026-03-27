イランとの停戦協議は進んでいるのでしょうか。トランプ大統領の発言を見ていきます。トランプ大統領は、イラン政府の要請に基づきエネルギー施設の攻撃を10日間延長すると表明しました。理由については、「ホルムズ海峡で船舶の通過を許可してくれたからだ」と説明をしています。一方で、アメリカメディアは仲介者の話として、「イランは（延期を）要請していない」と報じているということです。青井実キャスター：意見の食い違い