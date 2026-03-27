ファミリーマートは２７日都内で、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア春夏新作発表会」を行った。２０２６年春夏の目玉商品として投入されるのが「腕時計」。２０２１年に誕生したコンビニエンスウェアはファッションデザイナーの落合宏理氏とファミマが共同開発したアパレルブランドで、何といってもラインソックスが人気。昨年はサングラスを発売して商品の幅を広げたが、今シーズンもチャレンジの姿勢は明確