マウスコンピューターは3月27日、男性の育児休業取得促進（育業）に向けた取り組みが評価され、東京都の「TOKYOパパ育業促進企業」においてゴールド認定を取得したと発表した。マウスコンピューター TOKYOパパ育業促進企業 ゴールド認定「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度は、男性従業員の育児休業取得率が一定水準を満たす企業に対し、取得率に応じてゴールド・シルバー・ブロンズの登録マークを付与するもの。ゴールドは過去2会