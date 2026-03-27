タレントの岡田結実が3月26日に東京都内で行われた『新生活“粋トレ”チャレンジ決意表明イベント』に出席し、出産後初の公の場となった。「岡田さんは2025年4月に結婚を発表し、2026年2月4月にInstagramで第1子誕生を報告しています。岡田さんは同日の『ZIP!』と『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）の生放送へ出演していたため、驚きの声が相次ぎましたが、投稿では《この報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイ