吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす28日・土曜日とあさって29日・日曜日は春本番の天気でしょう。30日・月曜日は21度の予想で、30日夜から31日は雨が降るでしょう。28日の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われます。山陰沖の低気圧の影響はないでしょう。ところで去年、ニュースで取り上げたこちらの映像をご