お笑い芸人の小籔千豊が２７日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。ドジャース・山本由伸投手が２年連続開幕白星を挙げたニュースに感嘆した。山本はこの日のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に開幕投手として先発登板し、６回５安打２失点。与四死球０と安定した投球でゲームをつくり、チームを８―２の勝利に導いた。ゲーム後の山本は「初回から思い切り投げることができた。先制のホームラ