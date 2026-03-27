唐沢寿明が主演する堤幸彦監督最新作『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、華やかなクイズ番組の裏に隠された狂気が垣間見える場面写真8点が一挙解禁された。【写真】「犯人当てたら100億円」の推理ショーに隠された“裏”とは？『ミステリー・アリーナ』場面写真原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「推理闘技場（ミステリー・アリーナ）」に出演したミステリー読みのプロたちが、殺人