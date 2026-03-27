大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズより、海江田四郎役の大沢と深町洋役の玉木宏のコメント映像が入った3作目の超特報映像が解禁となった。【写真】大沢たかお＆玉木宏のコメントも入った『沈黙の艦隊』超特報映像本シリーズは、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破する大ヒット漫画『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、