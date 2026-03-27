志尊淳が主演を務める4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分放送）に、田辺誠一と橋本マナミの出演が決定した。ミンソク／青木照（志尊）の実父母役を演じる。【写真】ミンソクの実母・青木未希（橋本マナミ）のソロショット本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と、仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈