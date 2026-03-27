俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女で、フルート奏者のCocomi(24)が27日までに自身のインスタグラムを更新。洗練されたファッションでため池を紹介するようなユニーク動画を公開した。 【写真】ラインくっきり洗練ファッションでノリノリ笑顔！ 身体にぴったりフィットしたグレーのハイネックにショートパンツ&ブーツという服装で、自然豊かな池の周りを散策。古びたガードレ