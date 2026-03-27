〈「目玉がね、抜けだみてになってね。カッコ悪かったもんだから」13歳で修行入り、名乗るのを許されたのは16歳の頃…日本最後のイタコ（93）の“知られざるプロフィール”〉から続く消えゆく民間信仰の最後の炎を守りながら、笑顔で客を見送るタケさん。 実像のイタコと虚像のイタコが入り交じる現代において、「日本最後のイタコ」は何を思うのか――。【画像】イタコの儀式に用いる道具。なかでも数珠は極めて呪術的な要素が