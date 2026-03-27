湾岸エリアのタワーマンションに引っ越してきた普通の主婦・叶恵（34）【お受験編1話を読む】「ちゃんとできない子はね、お猿さんと一緒なんだよ」名門小学校に入れるため、母の狂気が4歳の子供を追い詰めるキラキラとした新生活に心を弾ませるが、この街では「お受験」をするのが当たり前。「お受験なんて自分には関係ない」そう思っていた叶恵だったけど、友人の由衣に誘われて小学校受験塾の説明会に参加するが…。