DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『光一＆シゲのSHOWマン!!』。通常は毎週月曜に放送している同番組だが、今回は金曜の夜（27日後11：15）に特別番組『光一＆シゲのSHOWマン!!豪華ゲスト集結!!東京ドリームパーク開業SP』を放送する。きょう27日に開業したばかりの有明発・複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク／通称：TDP）」を、独自の視点から